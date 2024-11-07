  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir merkezli PKK operasyonunda gözaltılar var: DEM Parti ilçe eşbaşkanı da aralarında

İzmir merkezli PKK operasyonunda gözaltılar var: DEM Parti ilçe eşbaşkanı da aralarında

İzmir ve Muğla'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında DBP Ege bölge sözcüsü ve DEM Parti Menemen eşbaşkanının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda yasaklı yayın, ruhsatsız silah ve dijital materyal ele geçirildi.

İHA
İzmir merkezli PKK operasyonunda gözaltılar var: DEM Parti ilçe eşbaşkanı da aralarında

İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında DBP Ege Bölge Sözcüsü, DEM Parti Menemen Eşbaşkanı, Avesta Dil Kültür Derneği Başkanı, İHD (İnsan Hakları Derneği) üyelerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, İzmir merkez ve Muğla Bodrum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, İzmir'de örgütün talimatıyla gerçekleşen eylem/etkinliklere katılan, haklarında açık/gizli tanık beyanları bulunan, aralarında DBP Ege Bölge Sözcüsü, DEM Parti Menemen Eşbaşkanı, Avesta Dil Kültür Derneği Başkanı, İHD (İnsan Hakları Derneği) üyelerinin de olduğu toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda ruhsatsız tüfek ve fişek, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA