Şehir Tiyatrosu’ndan skandal afiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni sezonunu 3 Ekim'de Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün rol aldığı tek kişilik "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi" oyunu ile açtı. Üzümcü'nün İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun hazırladığı 12 oyun dururken, sezon açılış oyununu İstanbul Şehir Tiyatrosu repertuvarından seçmesi birçok tiyatro emekçisini kızdırırken, şehir tiyatrosunda bir skandal daha yaşandı.

"RAHATSIZ OLUYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, eski Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten döneminde defalarca kez sahnelenen tiyatro oyunlarından biri olan '3 Nalla 1 At' isimli oyun için hazırladığı reklam afişi İzmirlileri kızdırdı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü

Saatler süren tiyatro oyunu içerisinden, çingene rolünü üstlenen sanatçının, emekli albay rolündeki kişinin boynuna atlayıp yanağından samimi bir şekilde öptüğü sahneye ait fotoğraf karesi, LGBT'lileri çağrıştırdığı gerekçesi ile vatandaşların tepkisini çekti.

"3 Nalla 1 At' isimli oyun için hazırlanan garip afiş, kentin birçok noktasında kullanıldı.

"ÇOK MANİDAR BİR POZ"

Kentin dört bir yanındaki reklam panolarına asılan şehir tiyatrosu afişlerindeki bu fotoğrafın kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, "Her gün binlerce insanın kullandığı Halkapınar Metro İstasyonu'ndaki dev reklam panosunda, LGBT'yi çağrıştırdığını düşündüğümüz bu fotoğrafı görmekten rahatsız oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyunda, emperyalist yönetim biçimlerinin mizahi bir eleştirisi yapılıyor.

Tiyatro oyununu anlatan onlarca farklı bir afiş hazırlanabilecekken, iki erkeğin böyle bir pozunun kullanılmasının manidar olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Koskoca oyunun içerisinden 'Coşku'yu simgelesin diye iki erkeğin yanak yanağa olduğu bu fotoğraf özellikle mi seçildi?" diyerek tepkilerini gösterdi.

Bulgar kara mizah ustası Stafen Tsanev'in yazdığı, Hüseyin Mevsim'in de Türkçe'ye çevirdiği tiyatro oyunu, bir köyün meyhanesinde geçiyor. Emekli albay, papaz, meyhaneci, çingene, kadın öğretmen ve deli hazretleri karakterlerinin yer aldığı oyunda, neoliberal sistemin ezdiği bir grup insanın, emperyalist güçlerden öğrendikleri yönetme biçimlerini birbirlerine karşı kullanmasını mizahi bir dille anlatıyor.