İzmir’de elektrik kesintisi 9 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatlerinde araştırılıyor. İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerinin detayları duyuruldu. İşte 9 Kasım Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy ( Cemalettin Aksu Cd. )
B. Hayrettin Paşa ( 2521 2517 2260 PAPATYA Zeynel Yavuz Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. Karanfil Küme Evleri Sk. Gül Küme Evleri Sk. Enver Aktürk Cd. 2508 )
Fatih ( Helvacı Foça Yolu Sk. )
9:00 - 11:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç ( ASKER Erol Taş Uğur Mumcu Cd. SADRİ ALIŞIK YILDIRIM ÖNAL )
10:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı ( Cumhuriyet Sk. Cami1 Sk. Bahar Sk. Arıkbaşı Cd. ARIKBAŞI BAĞLANTI YOLU Akçam Sk. 4 EYLÜL ARIKBAŞI HÜRRİYET İmamevi Sk. Çırpı İstasyon Sk. Yeşilçam Sk. Sevgi Yolu Sk. OKUL Hürriyet1 Sk. Göçmen Sk. HUZUR )
Çiftçigediği
Kızılcaova ( CANLI İSTASYON )
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy ( Hisarköy İç Yolu Hisarköy Köyü İç Yolu )
9:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( Park İçi Yolu Anadolu Cd. 8861. Sk. 8759/1. Sk. 8754. Sk. 8705. Sk. 8706. Sk. 8707. Sk. 8708. Sk. 8709. Sk. 8703. Sk. 8704. Sk. 8704/2. Sk. )
10:30 - 12:30
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( 3932. Sk. 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3939. Sk. 3939/1. Sk. 3940. Sk. )
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez ( Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. İSTİKLAL Karaburun Emniyet Cd. Başkomutan Atatürk 1316 Atatürk Cd. Defne Sk. )
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( Şehit Mustafa Akmansoy Cd. Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi Mustafa İsmet İnönü MUSTAFA İSMET İNÖNÜ Mehmet Akif Ersoy 9258. Sk. 9254. Sk. 9250. Sk. 9223. Sk. 9221. Sk. 9219. Sk. 9217. Sk. 9212. Sk. 9210. Sk. 9193. Sk. 9191. Sk. )
Ulucak İstiklal ( Sıtkı Aydınel Cd. )
8:30 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Cumhuriyet ( Gümüşsuyu Gümüşsuyu Caddesi EMİN KAYMAK Nergiz Pazar Sümbül Sokagı İnönü Caddesi )
9:00 - 12:00
KINIK / İZMİR
Aşağı ( ATATÜRK Şehit Sezai Geçkin )
Türkcedit ( CUMHURİYET )
9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak ( Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. )
10:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Hatundere ( Hatundere Foça Yolu Sk. Eski Foça Yolu Sk. )
Yanıkköy
Yıldırım
Mermerli
Çavuş ( Çavuşköy Yanık Köy Yolu Sk. Çavuş Cd. Çanakkale Asfaltı )
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( birgi deresi küme evleri ÇOBAN ÇEŞMESİ HACI HASAN )
Kemer ( KEMER PARNALI )
Yılanlı
9:00 - 17:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Halkapınar ( BELEVİ YOLU Halkapınar Köyü İç Yolu Halkapınar Yolu )
Büyükkale ( KERİMOĞLU SK Büyükkale Köyü İç Yolu Büyükkale Yolu BUYUKKALE IC YOL )
Üzümler ( Üzümler Köyü İç Yolu MECLİS ÜZÜMLER ARA YOL )
Mehmetler ( ara ova yolu Güney Batı ara yol Mehmetler Köyü iç yol Mehmetler Köyü )
Küçükkale ( KÜÇÜKKALE KÖY ALTI Küçükkale Yolu Küçükkale Köyü İç Yolu ŞEYTAN DERESİ YUKARI )
Hasançavuşlar ( Hasançavuşlar Köyü İç Yolu )
8:30 - 17:30
TORBALI / İZMİR
Arslanlar
Kırbaş
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kuşçular ( KUŞÇULAR 8029. Sk. 8037/1 Sk. Kasaba Evleri )