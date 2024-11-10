İzmir’de elektrik kesintisi 10 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 10 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
12:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet ( Salhane Metro İst. Yaya Yolu Ozan Abay Cd. Haydar Aliyev Cd. 1600/2. Sk. 1600/1. Sk. 1600. Sk. 1586/14. Sk. 1600/3 )
11:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 283. Sk. 285. Sk. Ankara 281/1. Sk. )
11:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim
11:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Vişneli
Dereköy
12:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
Umurbey
Hürriyet
Emmioğlu
10:30 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Çamlık
Acarlar
14 Mayıs
Cumhuriyet
Sultaniye
Gökçealan
Havutçulu
12:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül