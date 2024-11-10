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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 10 Kasım Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 10 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacağı merak ediliyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir'de bugün yaşanacak kesintilerin ilçelerini duyurdu. İşte 10 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 10 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 10 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Kasım Pazar

12:00 - 13:00
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet ( Salhane Metro İst. Yaya Yolu Ozan Abay Cd. Haydar Aliyev Cd. 1600/2. Sk. 1600/1. Sk. 1600. Sk. 1586/14. Sk. 1600/3 )

11:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 283. Sk. 285. Sk. Ankara 281/1. Sk. )

11:00 - 12:00
BUCA / İZMİR
29 Ekim

11:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Vişneli
Dereköy

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Kasım Pazar

12:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
Umurbey
Hürriyet
Emmioğlu

10:30 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Çamlık
Acarlar
14 Mayıs
Cumhuriyet
Sultaniye
Gökçealan
Havutçulu

12:00 - 13:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül

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