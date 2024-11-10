İzmir’de elektrik kesintisi 10 Kasım Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 10 Kasım Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...