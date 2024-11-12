Bornova’da greve saatler kala anlaşma sağlandı

İZMİR'DE Bornova Belediyesi'nde greve saatler kala taraflar arasında anlaşma sağlandı. 2 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. Bornova Belediyesi'ne ait Personel A.Ş.'de örgütlü Genel İş İzmir 7 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM SEN) arasında devam eden TİS görüşmeleri tıkanmış, sendika grev kararını belediye binasına asmıştı. Sendika 11 Kasım 2024 tarihinde greve çıkılacağını duyurmuştu.

YENİ GÖRÜŞME TALEBİ GELDİ

GREVE bir gün kala Bornova Belediyesi tarafından yeni bir görüşme talebi geldi. 2 bine yakın işçiyi ve ailelerini ilgilendiren görüşmede belediye yeni bir teklif sundu. Sendikanın verdiği bilgilere göre yapılan anket sonucunda teklif, işçilerin çoğunluğu tarafından kabul gördü. Greve çok kısa bir süre kala anlaşma sağlandı. En düşük işçi maaşının 45 bin civarında olacağı öğrenildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Altı aya yakın süredir devam eden toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlanmıştır" denildi.