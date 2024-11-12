İzmir bombası tarifi! İzmir bomba nasıl yapılır? Lezzetli İzmir bomba tarifi...

İZMİR BOMBASI TARİFİ

Un, kabartma tozu ve pudra şekerini derin bir kaseye eleyin. Ayrı bir yerde tereyağı, sıvıyağ ve yoğurdu iyice çırpıp, unlu karışıma ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene dek iyice yoğurun. Bu aşamada biraz daha un ilave edebilirsiniz. Hamurun toparlanması için üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabının alt rafında 15-20 dakika dinlendirin.