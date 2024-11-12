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Haberler İzmir İzmir bombası tarifi! İzmir bomba nasıl yapılır? Lezzetli İzmir bomba tarifi...

İzmir bombası tarifi! İzmir bomba nasıl yapılır? Lezzetli İzmir bomba tarifi...

Leziz mi leziz İzmir bombasının nasıl yapılacağı en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası için gereken malzemeler neler? soruları merak ediliyor. Lezzetli bir İzmir bombası için bazı püf noktalar bulunuyor. İşte lezzetli İzmir bombası tarifi ve malzemeleri...

HABER MERKEZİ
İzmir bombası tarifi! İzmir bomba nasıl yapılır? Lezzetli İzmir bomba tarifi...

İzmir'in en sevilen tatlıları arasında bulunan ve ağızlarda enfes bir tat bırakan İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bombası için malzemeler neler? İzmir bombası evde yapılabilir mi? soruları merak ediliyor. İşte leziz mi leziz İzmir bombası tarifi ve malzemeleri...

İzmir bombası tarifi! İzmir bomba nasıl yapılır? Lezzetli İzmir bomba tarifi...

İZMİR BOMBASI İÇİN MALZEMELER
2.5 su bardağı un,
1 çay kaşığı kabartma tozu,
1 tatlı kaşığı pudra şekeri,
90 gram oda sıcaklığında tereyağı, ½ çay bardağı sıvıyağ,
½ çay bardağı yoğurt

İçine: 400-450 gram kakaolu fındık kreması

İzmir bombası tarifi! İzmir bomba nasıl yapılır? Lezzetli İzmir bomba tarifi...

İZMİR BOMBASI TARİFİ
Un, kabartma tozu ve pudra şekerini derin bir kaseye eleyin. Ayrı bir yerde tereyağı, sıvıyağ ve yoğurdu iyice çırpıp, unlu karışıma ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene dek iyice yoğurun. Bu aşamada biraz daha un ilave edebilirsiniz. Hamurun toparlanması için üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabının alt rafında 15-20 dakika dinlendirin.

İzmir bombası tarifi! İzmir bomba nasıl yapılır? Lezzetli İzmir bomba tarifi...

Daha sonra ceviz veya mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Düz bir zeminde incecik açın veya elinizde yuvarlayıp avucunuzun içinde açın. Ortalarına 1'er tatlı kaşığı kakaolu fındık kreması pay edip, bohça gibi kapatın.

İzmir bombası tarifi! İzmir bomba nasıl yapılır? Lezzetli İzmir bomba tarifi...

Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ek yerleri pişirme kağıdına değecek şekilde ve aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif pembeleşene dek yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

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