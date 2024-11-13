İzmir’de en çok konut satılan ilçe hangisi oldu? Emlak piyasasında hızlı artış

Son dakika İzmir haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılı Ekim ayında İzmir'de 5 bin 192 olan konut satışı 2024 yılı Ekim ayında %66,8 artarak 8 bin 658 oldu.

Ülkemiz genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE 2 BİN 367 KONUT İLK DEFA SATILDI

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %55,0 artarak 2 bin 367 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %27,3 oldu.

İZMİR'DE 6 BİN 291 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

İzmir'de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %71,7 artarak 6 bin 291 olarak gerçekleşti. İzmir'de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %72,7 oldu.

İZMİR'DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI BİN 349 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %268,6 artarak bin 349 oldu. Ekim ayında satışı yapılan konutların %15,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İZMİR'DE EKİM AYINDA YABANCILARA 35 KONUT SATILDI

İzmir'de Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %34,0 azalarak 35 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin oldu.

KONUT SATIŞLARINDA BUCA İLK SIRADA

İzmir'de 2024 yılı Ekim ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 988 konut satılırken Buca'yı 976 konut satışı ile Menemen, 828 konut satışı ile Torbalı, 694 konut satışı ile Karşıyaka, 575 konut satışı ile Karabağlar, 543 konut satışı ile Çiğli, 510 konut satışı ile Konak, 426 konut satışı ile Bornova, 325 konut satışı ile Bayraklı ve 282 konut satışı ile Seferihisar takip etti.