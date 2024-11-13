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Haberler İzmir İzmir'deki uyuşturucu kolileriyle ilgili 2 zanlı yakalandı

İzmir'deki uyuşturucu kolileriyle ilgili 2 zanlı yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yoldaki kolilerde uyuşturucu bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
İzmir’deki uyuşturucu kolileriyle ilgili 2 zanlı yakalandı

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki yolda koliler halinde sentetik ecza olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce, yoldaki 3 kolide 57 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, kolilerin düştüğü aracı ve zanlıları tespit etti.

Polis, sürücü A.K. (24) ile araçtaki B.O'yu (17), Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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