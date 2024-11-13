Meteoroloji’den Ege’ye sel uyarısı! İzmir’i sis kapladı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'nın bugün görülen ve görülecek olan hafif yağış geçişleri ile birlikte yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirildi. Açıklamada, "Yarın öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarından başlayacak yağışlar, Çanakkale ve Balıkesir'de 16 Kasım Cumartesi sabah saatlerine, İzmir, Aydın ve Manisa'da ise 16 kasım gece saatlerine kadar etkili olacak.
Cuma günü yağış nedeniyle azalmaya başlayan sıcaklıklar, cumartesi günü kuzeyli kuvvetli rüzgarla birlikte daha da düşecek. Uzun süren yağışsız bir dönem sonrasında beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin meteorolojik uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış esnasında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Öte yandan İzmir'de sis bulutu nedeniyle kentin birçok bölgesinde görüş mesafesi azaldı. Yoğun sis nedeniyle binalar, gözden kayboldu. Sis, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Havadaki sis bulutunun rüzgar olmaması nedeniyle artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını ifade eden TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Sisin nedeni tamamen rüzgarın olmaması. Bugün hiç rüzgar esmiyor. Denizden su buharları kalkıyor ama rüzgar olmadığı için bir yere gidemiyor. Olduğu yere çöküyor ve sis oluşuyor" ifadelerini kullandı. Havadaki sisin dağılması için rüzgarın olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "Bugün ve yarından itibaren rüzgar sertleşecek gibi gözüküyor. Yağışlar da bekleniyor. Yağmurla birlikte bulutlar da geleceği için sis dağılacak" diye konuştu.