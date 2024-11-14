Keskin Nişancılar Dikeç’i heyecanlandırdı

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tarafından düzenlenen Türkiye ve 17 ülkeden toplamda 40 unsur ve 80 keskin nişancının katıldığı Boran- 6 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nı takip edenler arasında milli atıcı Yusuf Dikeç de yer aldı.

El hareketi ile Paris 2024 Olimpiyatları'nın fenomeni olan Dikeç, "Böyle büyük organizasyonu görünce heyecanlanmamak elde değil. Bu organizasyon ile eskiden yurt dışından getirilen silah ve malzemelerin en az 10 katının üretildiğini gördük" diye konuştu.