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İzmir'de koca vahşeti! Önce eşini sonra da kendini vurdu

Son dakika izmir haberleri... İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasındaki çift geldikleri zeytinlikte tartışmaya başladı. Kavganın şiddetlenmesi üzerine eşini tabancayla vuran kişi, aynı silahla kendisini öldürdü.

AA
İzmir’de koca vahşeti! Önce eşini sonra da kendini vurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vuran kişi, aynı silahla kendisini öldürdü.

İzmir’de koca vahşeti! Önce eşini sonra da kendini vurdu

Alınan bilgiye göre, Hüsamettin Göktaş (40) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Aslıhan Göktaş (32), otomobille geldikleri Uzundere mevkisindeki bir zeytinlikte tartışmaya başladı.

Göktaş, yanındaki tabancayla Aslıhan Göktaş'ı vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir’de koca vahşeti! Önce eşini sonra da kendini vurdu

Sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Göktaş çiftinin cesetleri, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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