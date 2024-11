Muhasebeci olarak başladı marangoz ustası oldu: Sanayide çalışan tek kadın

'HEP BİR ADIM İLERİ GİTMEK İÇİN ÇABALADIM'

Sökmen, "Babam işçi emeklisiydi. İlk dükkanımı açtığımda herkes, 'Babanla mı çalışacaksın? Eşin mi yardım ediyor?' gibi sorular sordu. Ancak bu işin tüm aşamalarında tek başımayım. Kadın, erkek ya da genç olsun; yeni başlayacak olanlar için 'Hiçbir şey imkansız değil' diyebilirim. Şu an gençlerimiz çok karamsar. Ancak her şey insanın kendi içinde. Kendinde bir potansiyel keşfedersen, her şey çok güzel oluyor. Ben de hayata çok iyi şartlarda başlamadım. Liseyi bitirir bitirmez, iş hayatına atılmak zorunda kaldım ama hep bir adım ileriye gitmek için çabaladım. Hep öğrenmek istedim. Bir diğer önemli şeyse hayal kurmak. Hayal kurmakla, umudu eş değer görüyorum. Şu an iş yerimde başarıyı yakalamaya ve büyütmeye gayret ediyorum. MDF ve sunta sektöründe en büyük eksiklik; malzeme hizmet kalitesi, onu yakalayabildiğimi düşünüyorum. Şu ana kadar birlikte iş yaptığım insanlardan hep destek gördüm. Bu sayede 2'nci iş yerimi 5 ay önce açtım" diye konuştu.