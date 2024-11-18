Çöp toplayan temizlik işçisini bıçakladılar

Buca Belediyesi'nde 12 Kasım'da başlayan grevin ikinci gün sona ermesinden sonra ilçenin cadde ve sokaklarında biriken çöpler, temizlik işleri personeli tarafından toplanmaya başladı.

YOL VERME KAVGASI

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan temizlik işleri personelinin çöp toplama işlemleri günlerdir devam ederken, geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde istenmeyen bir olay yaşandı. İddiaya göre Buca Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Ahmet Piriştina Bulvarı'nda konteynırdaki birikmiş çöpleri toplamak için durdu.

Bu sırada çöp kamyonunun arkasında otomobili ile duran ve aracın uzun süre yolu kapatmasına sinirlenen 50 yaşındaki sürücü Z.F, temizlik işleri personeli ile tartışmaya başladı. Yol verme kavgası nedeni ile çıkan sözlü tartışmada Z.F. isimli kişi belinden çıkardığı bıçakla Çınar'a saldırdı. Çınar'ın vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde kesiler oluşurken, bıçaklı saldırgan Z.F. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Tefik Çınar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.