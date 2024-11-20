Bursalı: Su zammı değil apaçık soygun

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ele alınması için İZSU tarafından hazırlanan 2025 mali yılı bütçe tasarısına tepki gösterdi. Bursalı, konutlarda kullanılan suya yılbaşından itibaren uygulanacak yüzde 30 oranındaki zammın bir soygun olduğunu söyledi.

'BU DÜZENE KARŞIYIZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini sert sözlerle eleştiren Bursalı, "Körfezi daha kirli hale getiren, sokakları çöp dağlarına çeviren, trafiği içinden çıkılmaz bir hale getiren Büyükşehir, gözünü yine hemşehrilerimizin cebine dikmiş durumda. Zaten Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmirliler kullanıyor" dedi. Konutlarda kullanılan suyun 4 metreküpe kadar olan tarifesinin 24 lira 85 kuruştan 32 lira 31 kuruşa artırılmasının öngörüldüğünü belirten Bursalı, "Bu apaçık bir soygundur. Biz bu soygun düzenine karşıyız, öngörülen zammın hayata geçirilmemesi için de elimizden geleni yapacağız. İzmirlinin daha kaliteli su içmesi için hangi yatırımı yaptınız da maliyetler arttı?" şeklinde konuştu.