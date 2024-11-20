Tamamlayıcı emeklilik sistemi! 2025’te hizmette olacak

Bir süredir gündemde olan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısını da içeren ikinci basamak olan emeklilik sistemine dönüştürülecek. PARA Dergisi'nin sorularını cevaplayan Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, sistemle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

ARTIRICI GELİR ELDE EDİLECEK

Obalı, tüm çalışanların mücbir sebepler dışında emeklilik şartlarını sağlayana kadar sistemde kalması öngörülüyor. Sistemin ilk yılında yaklaşık 23 milyon çalışanın ve yıllık en az 200-300 milyar liralık katkı payının dahil olmasının beklendiğini, OKS'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2025 yılının son çeyreğinde kurulmasının hedeflendiğini söyledi. Sektör temsilcilerinin açıklamalarına göre katkı payı tahsilat süreçlerinin uçtan uca işverenlere en az yük getirecek şekilde kurgulanması noktasında çalışmalar sürüyor. TES'de katkı tutarları düzenlemelerle belirlenecek olup, işverenler tarafından gelecek maliyetlerin hafifletilmesi üzere işverenlere yönelik bazı teşviklerin getirilmesi öngörüldüğü vurgulanıyor. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, TES ile kişilerin çalışma hayatı boyunca ücretlerinin bir kısmını birikime ayırarak oluşturdukları fonlarla sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirini arttırıcı bir gelir elde etmelerinin hedeflendiğini vurguladı.

'KIDEMDE DEĞİŞİKLİK YOK'

Obalı, "Devletimizin üst düzey yöneticileri tarafından TES'le birlikte kamu sosyal güvenlik sisteminde kıdem tazminatlarına ilişkin herhangi bir değişiklik öngörüldüğünü duymadık. TES'in sosyal güvenliğin ikamesi değil tamamlayıcısı bir sistem olması planlanıyor" ifadelerini kullandı. Obalı, çalışanların mücbir sebepler dışında emeklilik şartlarını sağlayana kadar sistemde kalmalarının önerildiğini dile getirdi.