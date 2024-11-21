İzmir’e modacı akını!

Gelinlik ve damatlık sektörünün öncülerini bir araya getiren İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı başladı. Hem yerli hem de yabancı firmalarla sektörün deneyimli tasarımcılarını ve genç yeteneklerini bir araya getiren etkinlik, ilk gününde yine renkli defilelere ev sahipliği yaptı.

GELİNLİKLER YARIŞTI

Fuar İzmir çatısı altında gerçekleşen organizasyonun birinci gününde 6 büyük defile sergilenirken, ünlü mankenler Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Demet Şener, Wilma Elles, Şevval Şahin, Sema Şimşek, Deniz Pulaş, Begüm Özbek, İpek Tenolcay, Açelya Kartal ve Alona Kral ile birlikte yüzlerce model de podyumda boy gösterdi. Koreograflar Serkan Duman, Gökhan Duman, Akif Örük ve Barış Küçükçiftçi'nin yönetiminde gerçekleşen moda gösterileri, izleyicilerden tam not aldı.

Özenle hazırlanan göz alıcı gelinlikler, birbirinden renkli abiyeler, nişan kıyafetleri ve şıklık yarışı yapan damatlıklar, fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Avrupa ülkelerinden Amerika'ya, Rusya'dan Türki devletlerine ve Arap dünyasına kadar birçok ülkeden profesyonel ziyaretçinin yer aldığı fuarda 2025'e yön verecek tasarımlar sergilenirken, sektöre yeni yetenekleri kazandıran Gelinlik Tasarım Yarışması da sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi. Bu yıl 15'incisi düzenlenen "Köklere Dönüş" temalı yarışmada birinciliği Öztürk Yıkılmaz, ikinciliği Habibe Çakır ve üçüncülüğü de Eren Timoçin kazandı.