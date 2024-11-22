Atık malzemeleri dönüştürüp sanat eseri ortaya çıkardı!

"ORTALAMA BİR ESERİN YAPIMI, 1 AY SÜRÜYOR"

Öğrencileriyle çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak için atık malzemelerden çok sayıda hayvanın heykelini yaptıklarını dile getiren Nart, "Çevre kirliliğinden en çok etkilenen canlı hayvanlardır. Özellikle bu konuya değinmek için böyle bir çalışma yapmaya başladık. Bazı şeyler anlatmakla olmuyor. Bunu sanata da dönüştürmek lazım. Bu eserleri oluştururken, malzemeleri hurdacılardan alıyoruz. Genellikle motor parçaları, çatal, bıçak, makas ve benzeri malzemeleri kullanıyoruz. Bu objeleri bir araya getirerek hayvan figürleri oluşturuyoruz. Ortalama bir eserin yapımı, 1 ay sürüyor" ifadelerini kullandı.