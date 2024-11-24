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Haberler İzmir Göztepe ve Bandırmaspor taraftarları birbirine girdi! Tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü

Göztepe ve Bandırmaspor taraftarları birbirine girdi! Tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü

Son dakika İzmir haberleri...Beşiktaş maçı için İzmir'den İstanbul'a giden Göztepeli taraftarlar ile Balıkesir'den Kocaeli'ye giden Bandırmaspor'un taraftarları dinlenme tesisinde birbirine girdi. İçerisinde kadın ve çocukların da olduğu otobüs camları tuzla buz olurken çok sayıda kişi yaralandı.

İHA
Göztepe ve Bandırmaspor taraftarları birbirine girdi! Tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü

İzmir'den Beşiktaş maçı için İstanbul'a giden Göztepeli taraftarlarla, Balıkesir'den Kocaeli'ye giden Bandırmaspor taraftarları dinlenme tesislerinde birbirine girdi. Otobüslerin camları kırılırken, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu taraftar gruplarından çok sayıda yaralanan oldu.

Göztepe ve Bandırmaspor taraftarları birbirine girdi! Tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü

Olay, İstanbul-İzmir Otobanındaki dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Beşiktaş maçı için İstanbul'a giden Göztepeli taraftarlarla, Balıkesir'den Kocaeli'ye giden Bandırmaspor taraftarlar yan yana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan sözlü tartışma, taşlı sopalı kavgaya döndü.

Göztepe ve Bandırmaspor taraftarları birbirine girdi! Tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü

Kadın ve çocukların bulunduğu otobüslere denk gelen taş ve sopalar, camları tuzla buz etti. Camların kırıldığı saldırıda, canlarını kurtarmak için otobüsten inerek kaçan bazı taraftarlar dinlenme tesislerinde mahsur kaldı.

Taraftarların bir birine girdiği olayda, çok sayıda yaralıya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

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