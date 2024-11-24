Göztepe ve Bandırmaspor taraftarları birbirine girdi! Tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü

Kadın ve çocukların bulunduğu otobüslere denk gelen taş ve sopalar, camları tuzla buz etti. Camların kırıldığı saldırıda, canlarını kurtarmak için otobüsten inerek kaçan bazı taraftarlar dinlenme tesislerinde mahsur kaldı.

Taraftarların bir birine girdiği olayda, çok sayıda yaralıya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.