Savunma sanayinin sesi İzmir’den

İzmir'in en deneyimli isimlerinden birisi olan Belma Şahaner, mesleki başarısını artırarak adından çokça söz ettirmeye başladı. Türk Savunma Sanayi projelerini ve üretimlerini TRT'de kamuoyuna aktaran program Yerli ve Millî en çok dinlenen programların içerisinde gerçekleştirdiği yayınlarla adeta Millî Teknoloji Hamlesi'nin 'sesi' olarak tanınan Şahaner Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık Uzay Sanayii Fuarı'nın sunucusu olarak görev aldı.Türkiye'nin prestij organizasyonu olan SAHA EXPO 2024'e 130 ülkeden yaklaşık 1500 firma 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 300 resmi heyet katıldı.

ÖZEL RÖPORTAJLAR

138 imza töreninde 4,6 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Meslek hayatına gazeteci olarak başlayan Şahaner aynı zamanda TV kanallarında 'Gündem Özel' programlarının sunuculuğunu üstlendi. Uzun yıllar politika muhabirliği yapan Şahaner gerçekleştirdiği özel röportajlarla adından söz ettirdi.