Kadın düşmanına meydan dayağı

İZMİR'DE bir kişi, alışveriş yapmak için çarşıda dolaşan genç kıza önce çelme taktı ardından küfürler ederek hakarette bulundu.

Olayın ardından şüpheli, esnaftan meydan dayağı yerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESNAF SESSİZ KALMADI

KADININ korkmuş hali üzerine harekete geçen esnaf, şahsı yakalayarak müdahalede bulundu. Olay anında şüpheliye ilk müdahalede bulunan dönerci esnafı Kazım Akmeşe (32), "Yoldan geçen bir kişi, kadının ayağına vurdu. Ben de 'kızın babası geldiğinde kavga olmasın' diye düşünerek şüpheliyi çektim. Ama adam hiç oralı olmadı. Bana küfürler etmeye başladı. Üstümü çekti ve üstüm yırtıldı. Daha sonra herkes olaya müdahil oldu. Ben de üstüme düşeni yaptım. O genç kız, benim annem ya da sevdiğim bir insanın kardeşi olabilirdi. İnsanlık görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım. Sonra polis ekipleri adamı alıp götürdü" açıklamalarında bulundu.