1 yılda 147 hayata dokundu! İzmir Şehir Hastanesi kök hücre bağışında ilk sırada

Bu bağış rakamıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) paydaşları arasında ilk sıraya yerleştiklerini bildiren Özdemir, şöyle konuştu:



"Türkiye birincisi olmamızda yaptığımız organizasyonun, hastanemizin yeterli ve donanımlı olmasının etkisi var. Ama İzmir ve Ege Bölgesi halkının bu konuda duyarlı olmasının da etkisi çok büyük. 147 hayata dokunduk. Bundan 17 kök hücreyi yurt dışına gönderdik. Gönderdiğimiz ülkeler arasında Finlandiya, Kanada, ABD, Fransa, İtalya gibi birçok ülke var. Bu açıdan da çok gururluyuz. Çünkü uluslararası alanda da yaptığımız işin kalitesinin onaylandığını göstermiş olduk."



"BİR SIKINTI VE ZORLUĞU YOK"

Kök hücre bağışçısı olabilmek için Türk Kızılaya 2 tüp kan verilmesi gerektiğini, buradan elde edilen genetik bilgilerin Sağlık Bakanlığının bilgi bankasına kaydedildiğini dile getiren Özdemir, "Kemik iliği nakli yapan merkezler, hastaları için donör talep ettiğinde bu bilgi bankasından eşleştirme yapılıyor. Uyum çıktıysa o bağışçıya TÜRKKÖK ulaşıyor ve donör olmak isteyip istemediğini soruyor." dedi.



