Adanalı üçüzler hayallerine İzmir’de kanat çırpıyor!

Adanalı üçüzler Nehir, Yağmur ve Deniz Akman kardeşler, bu yıl yetenek sınavında başarı sağlayıp, 5 bin öğrenci arasından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'ni (GSF) kazandı. Yağmur Akman, Grafik Tasarım Bölümü'nde kardeşleri Deniz Akman ile Nehir Akman ise Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nde eğitime başladı. Hayalinin animasyon okumak olduğunu söyleyen Deniz Akman, kardeşleriyle eğitim hayatlarından bahsedip, "Üçüzler olarak liseye kadar hep aynı okulda ancak farklı sınıflarda okuduk. Lisede ise farklı okullarda eğitim gördük. Bu nedenle üniversitede aynı okulda beraber okumak istiyorduk. Gelecekte, çizgi film ve animasyon üzerine çalışmak istiyoruz" dedi.

'ŞİRKET KURABİLİRİZ'

Küçük yaştan itibaren çizgi film izlemeyi çok sevdiğini dile getiren Nehir Akman, "Bu nedenle okulunu okumak istedim. Kardeşlerim de benim gibi düşünüyor. O nedenle ileride birlikte çalışıp, bu konuyla ilgili bir şirket kurabiliriz. Daha yolun başındayız. Üçüz olduğumuzu görenler ise şaşkınlık yaşıyor" ifadelerini kullandı.

'3'Ü DE ÇALIŞKAN'

DEÜ Görsel Sanatlar Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Memet Ali Zeren ise ilk kez üçüzlere eğitim verdiğini belirterek, "İlginç bir deneyim ama bir yandan da çok keyifli. Ben de karıştırıyorum. Gayet çalışkanlar. Verdiğim ödev ve projeleri yerinde yapıyorlar" dedi.