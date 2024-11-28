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İzmir'de taksiciler "korsana hayır" dedi!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde konvoy oluşturan bir grup taksi şoförü, "Emek hırsızlığına hayır" yazılı afişler asarak korsan taksiciliğe tepki gösterdi.

AA
İzmir’de taksiciler korsana hayır dedi!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de konvoy oluşturan bir grup taksi şoförü, korsan taksiciliğe tepki gösterdi.

İzmir’de taksiciler korsana hayır dedi!

Konak ilçesindeki Alsancak Gar önünde toplanan yaklaşık 50 taksi şoförü, araçlarına "Korsana hayır", "Emek hırsızlığına hayır" yazılı afiş astı.

Konvoy halinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen taksiciler adına açıklama yapan Ahmet Can Özden, yasal olmayan taşımacılığın kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

İzmir’de taksiciler korsana hayır dedi!

Taksilerin kilometre başına 30 liraya gittiği yere korsan taksilerin15 liraya gittiğini ifade eden Özden, "Bu insanlar bizim ekmeğimizi çalıyor. Vatandaşlardan ricam, bu araçları kullanmayın. Bu emek hırsızlığı." dedi.

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