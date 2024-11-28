İZSU’dan itiraf: Yüzülebilir Körfez’in çok uzağındayız

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü kokunun giderilmesi için kentte, Körfezin Geleceği İzmir'in Geleceği başlıklı çalıştay düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen çalıştayda çok sayıda katılımcı ve konuşmacı yer alırken, körfezle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunuldu.

'DEĞERLERİ SAĞLAYAMAYIZ'

Çalıştayda konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "Bu kriz başladığından beri kentte sorunun nasıl çözüleceğine yönelik bir arayış var. İzBB sahada olan ve sorunun çözülmesi için çaba gösteren bir kurum. Melez ve Bayraklı da ark birikmesi oldu ve sonrasında bu tüm körfeze yayıldı. Bu da beraberinde koku problemini getirdi. 2023 Bir yerin yüzülebilir kalitede olduğunu kanıtlamak için birçok değere bakmak lazım. Herhangi bir yer yüzmeye açılacaksa birçok parametrenin incelenmesi gerekir. Bu nedenle biz İzmir körfezinde bu değerlerin tamamını sağlamakta çok uzaktayız" sözleriyle durumun vahametini adeta itiraf etti.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan

ÇİĞLİ'DE REVİZYON SÜRÜYOR

Projelerle ilgili bilgi de veren Erdoğan, "Çiğli Atıksu Arıtma tesisi... Halihazırda bir arıtma tesisinin revizyon çalışması var ve bu yüzde 95'de. Bunun yanında ön arıtma revizyonu var. 4'üncü fazda 2 ana dağıtım yapısı tamamlanmadı. Bunlar da Aralık 15'e kadar tamamlanacak ve Nisan ayında da 4'üncü fazı işletmeye almayı planlıyoruz. Alsancak yağmur suyu ayrıştırma projesi... Kentin ana arteri ve trafiğin kilit olduğu bir nokta. 6 Aralık'ta ihalesi tamamlanacak ve bunun da yapımına geçeceğiz. Mavişehir Balıkçı Barınağı'nın yanındaki dere ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin orada toplam 2,5 milyon metreküp tarama izni aldık. Ön tarama iznini bekliyoruz. Onun da bu hafta geleceği bilgisini aldık. Her iki noktada 700 bin metreküplük taramayı 6 aylık süre içinde hayata geçireceğiz" diye konuştu.