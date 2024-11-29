İzmir’deki amatör maçta ortalık karıştı! Hakeme saldıran kulüp başkanı ve futbolcular tutuklandı

İzmir 1'inci Amatör Lig 7'nci Grup'ta oynanan Efelergücüspor - Limontepe Gençlikspor maçında Hakem Berkay Türkekul ve 1'inci Yardımcı Hakem Abdulkadir Acar'a saldırıyla ilgili Limontepe Gençlikspor Kulübü Başkanı Sertaç Akdemir ile 2 oyuncusunun aralarında bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. Akdemir ile oyuncularından Selahattin Ölgenel sevk edildiği adliyede tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 3'e yükselmiş oldu. Gözaltına alınan diğer şüpheli futbolcu P.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1'inci Amatör Lig 7'nci Grup'ta mücadele eden Efelergücüspor-Limontepe Gençlikspor futbol takımları, Karabağlar Yeşilyurt Sahası'nda 24 Kasım'da karşılaştı. Saat 17.30'da başlayan müsabakanın 90+2'nci dakikasında Efelergücü 3-2 galipken, Limontepe Gençlikspor'un attığı gol Yardımcı Hakem Abdulkadir Acar'ın ofsayt uyarısı ile iptal edildi. Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Efelergücü bir gol daha bulup skoru 4-2'ye getirdi. Bu golün ardından Limontepe Gençlikspor'un 7 numaralı oyuncusu Celal Çolak yardımcı hakeme hakaret etmesi nedeniyle kırmızı kart gördü.

İddiaya göre, Çolak, kırmızı kart gördükten sonra yardımcı hakeme saldırı girişiminde bulundu.

Taraftarlar da sahaya girerek olaylara karıştı. Müsabaka 90+3'üncü dakikada yarıda kaldı. Maçın hakemleri darp raporu alıp, polise şikayette bulundu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonrası, olaylara karıştığı belirlenen şüpheli futbolcular E.Ç. (17), Y.A. (25) ve Celal Çolak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal Çolak, çıkarıldığı 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KULÜP BAŞKANI VE 1 FUTBOLCU DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında polis, önceki gün Limontepe Gençlikspor takımı oyuncuları Selahattin Ölgenel, P.K. (17) ve Kulüp Başkanı Sertaç Akdemir'i de gözaltına aldı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ölgenel ve Akdemir tutuklanırken, P.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.