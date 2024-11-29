Mağduriyet balonu patladı! Başkan Şengel gerçekleri Selçuklulardan sakladı ama...

İzmir Selçuk'ta bulunan Meryemana Evi'nin otopark işletmesi uzun yıllardır Selçuk Belediyesi'ndeydi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediye'nin işlettiği otoparkın tahsis süresinin bittiğini resmi olarak kuruma bildirdi. CHP'li Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, karara hukuken çözüm bulamayınca direniş başlattı. Yıllardır belediyenin işlettiği otoparkın siyasi nedenlerle ellerinden alındığını ve yüzde 60 gelir kaybına uğrayacaklarını söyleyen Sengel, kararın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye'nin AK Parti'den CHP'ye geçmesiyle ilgili olduğunu da öne sürdü. Fakat, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bu iddiayı çürüttü.

ÖZGÜR ÖZEL DESTEĞE KOŞTU

Selçuk Belediyesi'ne verilen izin süresinin 22 Aralık 2023 tarihinde sona erdiğini belirten Kaya, "Selçuk Belediyesi 2014-2019 tarihleri arasında AK Partili kadrolar tarafından yönetilirken, 31 Mart 2019 tarihinden sonra ise tekrar CHP'li yönetim işbaşına gelmiştir. O tarihten bugüne değin de yani yaklaşık 6 yıldır Selçuk Belediyesi'nin kullanımı devam etmiştir" dedi. Böylece, ortada siyasi bir karar alınmadığı kanıtlanmış oldu. Başkan Sengel'in başlattığı eyleme destek vermek için Selçuk'a giden CHP lideri Özgür Özel'in de açıklamaları benzer mağduriyetler üzerine oldu.

BURSALI'DAN SERT TEPKİ

Özel yaptığı açıklamada, "Bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli gelir getiriyor. Bu gelir, 600 çalışanı bulunan Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde 60'ı. Burada yapılan haksızlıktır" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise, hem Özel'e hem de Şengel'e tepki gösterdi. Eylemi dikkatle ve ibretle takip ettiklerini belirten Bursalı, "Bu eylemin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik haksız, hukuksuz ve mağduriyet yaratma amaçlı bir girişim olduğunu görüyoruz" dedi. Otopark alanına ait işletme izin süresinin dolduğunu hatırlatan Bursalı, alanın hukuka uygun şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devralındığını belirtti. Bu süreçte, ilgili mevzuat ve yargı kararlarına tamamen riayet edildiğini vurgulayan Bursalı, "Yer ilk andan itibaren zaten Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait. İşletmesi için Belediye'ye kiralanmış. Sözleşme bittiğine göre yerle ilgili tasarruf hakkı Bakanlığın. İster kendi işletir, ister ihaleye çıkıp bir firma ile anlaşır, isterse belediyeye verir" diye konuştu.

GELİR VAR AMA HİZMET YOK

Eylemin, asıl amacını aşarak belediyenin yetersizliğinin üzerini örtme çabasına dönüştüğünü dile getiren Bursalı, "Buradan elde edilen gelirin yüzde 90'ını Selçuk Belediyesi alıyor. Bugüne kadar milyarlarca liralık bir kaynak Selçuk Belediyesi'ne aktarıldı. Peki bu kaynakların karşılığında Belediye ne yaptı? Koca bir hiç. Peki Meryemana Tabiat Parkı'nın gelirleri nerede? O da ortada yok. Bunlar asli görevleri olan hizmet yerine, vatandaşı eyleme çağırarak eziyet üretiyorlar" şeklinde konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise, Meryemana Tabiat Parkına giriş ücretleri ile ilgili, "İşletmenin Kurumumuza devrinden sonra fiyatların arttığı yönündeki iddialar asılsızdır" açıklamasını yaptı.