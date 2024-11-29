Rakamlar korkuttu! Ege son 40 yılın en az yağışını aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "2024 Yılı Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye geneli ekim ayı yağışı uzun yıllar ortalaması ve geçen yıla göre düşüş gösterdi.



Bu yıl ekim ayında metrekareye 26,8 kilogram yağış olurken, uzun yıllar ortalaması olan 49,4 kilogramın yüzde 46, geçen yılın ise yüzde 27 altında gerçekleşti.



Türkiye genelinde ekim ayı yağışları son 6 yıldır uzun yıllar ortalamasının altında oluyor. Ekim ayında yağışlar, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin tamamında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azalma, Karadeniz kıyı kesimi, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise yer yer yüzde 80'e varan artış gösterdi.

Bölge genelinde Karadeniz Bölgesi hariç diğer tüm bölgeler normali altında yağış alırken, uzun yıllar ortalamasına göre en fazla azalma yüzde 95 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi'nde son 40, Marmara Bölgesi'nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi.

