Yeni yılda İzmir’e baraj müjdesi: İki baraj içme suyu kapsamına alındı

Balta, Ansızca Barajı'ndaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "405 bin metreküplük gövde dolgusunu ve dolusavak inşaatlarını kasım ayı itibarıyla bitirdik. Vana odası imalatlarını da tamamladık. Tıkaç betonunu atarak barajda su tuttuk. Yılbaşına kadar kalan birkaç küçük eksiği de tamamlayıp 2025'e Ansızca Barajı hazır halde gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje aşamasındaki Armutlu Barajı'nın ise 4 milyon 550 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceği kaydedildi.