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Haberler İzmir İzmir’de araçların arasına dalan kamyon kazasının sebebi belli oldu

İzmir’de araçların arasına dalan kamyon kazasının sebebi belli oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, araçların arasına dalan patates yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmıştı. 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın sebebi belli oldu.

DHA
İzmir’de freni boşalan kamyon kazasının sebebi belli oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya, kamyonun neden olduğu belirlendi. Jandarmanın ilk tespitine göre kamyonun freninin boşaldığı, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldığı bildirildi.

İzmir’de freni boşalan kamyon kazasının sebebi belli oldu

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Nazarköy Kavşağı'nda meydana geldi. Torbalı'dan Kemalpaşa yönüne giden 3 otomobil, kamyon, hafif ticari araç ve servis minibüsü kazaya karıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül'ün (49) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3'ü ağır, 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir’de freni boşalan kamyon kazasının sebebi belli oldu

Jandarmanın yaptığı ilk incelemede, kazaya, patates yüklü kamyonun neden olduğu belirlendi. Kamyonun freninin boşaldığı kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldığı bildirildi.

İzmir’de freni boşalan kamyon kazasının sebebi belli oldu

Kazada hayatını kaybeden Buse Asena Köymen'in MHP İzmir eski il yöneticilerinden İlhan Cemal Köymen'in kızı ve MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşat Köymen'in kardeşi olduğu bildirildi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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