İzmir’de araçların arasına dalan kamyon kazasının sebebi belli oldu

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Nazarköy Kavşağı'nda meydana geldi. Torbalı'dan Kemalpaşa yönüne giden 3 otomobil, kamyon, hafif ticari araç ve servis minibüsü kazaya karıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül'ün (49) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3'ü ağır, 7 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.