İzmir’de elektrik kesintisi 30 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 30 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
10:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk
9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
10:00 - 18:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
9:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki
9:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Mimar Sinan
9:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Kısık
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd Ödemiş Salihli Yolu )
Tekke
10:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Demirci