İzmir’de elektrik kesintisi 30 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 30 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...