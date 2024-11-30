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İzmir'de elektrik kesintisi 30 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacağı araştırılıyor. İşte 30 Kasım Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 30 Kasım Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 30 Kasım Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 30 Kasım Cumartesi

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

10:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Atatürk

9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik

10:00 - 18:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç

10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

9:00 - 13:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül

İzmir’de elektrik kesintisi 30 Kasım Cumartesi

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Anbarseki

9:00 - 12:00
KONAK / İZMİR
Mimar Sinan

9:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Kısık

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd Ödemiş Salihli Yolu )
Tekke

10:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Demirci

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