İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 2 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 2 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 2 ARALIK PAZARTESİ
ÇEŞME ÇİFTLİK
02.12.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU 29 EKİM, BAĞYURDU KAZIMPAŞA, BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK
02.12.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN VİLLAKENT
02.12.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ, TEKKE, KEMER, HACIHASAN, YILANLI, KÜÇÜKAVULCUK
02.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL
02.12.2024 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.