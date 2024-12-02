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Haberler İzmir İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi 2 Aralık Pazartesi

İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde su kesintisi 2 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süreleri merak ediliyor. İşte 2 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İZSU duyurdu! İzmir’in o ilçelerinde su kesintisi 2 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 2 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 2 ARALIK PAZARTESİ

ÇEŞME ÇİFTLİK

02.12.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA BAĞYURDU 29 EKİM, BAĞYURDU KAZIMPAŞA, BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK

02.12.2024 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN VİLLAKENT

02.12.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, TEKKE, KEMER, HACIHASAN, YILANLI, KÜÇÜKAVULCUK

02.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL

02.12.2024 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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