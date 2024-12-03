Engelsiz sevgi

BUGÜN Dünya Engelliler Günü... Ülkemizde de Engelsiz Türkiye programlarıyla, güne anlam katan çeşitli etkinlikler düzenlenirken, yürekleri ısıtan bir yaşam öyküsü ön plana çıktı...

Maden mühendisi Mustafa Bayrak (55) ve eşi Müge Bayrak'ın (50) engelli oğulları Egemen için verdikleri mücadele, her türlü övgüyü hak ediyor.

Egemen Bayrak'a 3 yaşındayken yüzde 40 engelli raporu verildi. Zihinsel engelli çocuklarını hayata kazandırmak için büyük mücadele veren baba Mustafa Bayrak, "Oğlumuzun iyi eğitim görmesi amacıyla her türlü çabayı harcıyoruz" diye konuştu.

Sınavlara birlikte hazırlanan baba oğul, 2023 yılında istedikleri puanı alarak üniversiteye girdi.

Engelli oğulları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan maden mühendisi Mustafa Bayrak ile eşi mimar Müge Bayrak, "Şu ana kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Çocuğumuz da elinden geleni yapıyor. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz" diyorlar.

'EGEMEN BENİM HAYATIM'

OĞLUNDAN daha yüksek puan almasına rağmen önce tercih yapmayan baba Bayrak, Egemen'in Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü kazanması üzerine, ek yerleştirme döneminde aynı okula kayıt oldu. Eşi Aydın'da çalışan Mustafa Bayrak, oğlu için Uşak'ta ev kiraladı. Oğluyla aynı evde yaşayıp, birlikte derslere giren baba Bayrak, "Egemen benim hayatım" dedi.