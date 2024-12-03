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Haberler İzmir İzmir merkezli 32 ilde DEAŞ operasyonu: 77 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 32 ilde DEAŞ operasyonu: 77 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ finansmanlarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 77'si yakalandı.

AA
İzmir merkezli 32 ilde DEAŞ operasyonu: 77 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 77 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

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