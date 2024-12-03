İzmir’de elektrik kesintisi 3 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 3 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih
9:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Ferizler
Yukarıkırıklar
Üçtepe
Pireveliler
Paşaköy
Örenli
Kurtuluş
Mahmudiye
Kaleardı
Hamzalısüleymaniye
Gökçeyurt
Doğancı
Çürükbağlar
Çitköy
Çaltıkoru
Avunduruk
Ahmetbeyler
Yukarıada
Yortanlı
Topallar
Tırmanlar
Sarıcaoğlu
Oruşlar
Kırcalar
Katrancı
Karalar
İneşir
İkizler
Halilağalar
Dereköy Hacılar
Gültepe
Eğiller
Dereköy
Çobanlar
Çeltikçi
Akçenger
Ayaskent
12:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
10:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Yahşibey
10:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa
Çamlı
Küçükkaya
9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak
10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Damlacık
9:15 - 15:15
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Dolaylar
Çağlayan
10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Halkapınar
Hasançavuşlar
Kurşak
Çayırlı
10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Göllüce