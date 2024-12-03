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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 3 Aralık Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 3 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 3 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 3 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Aralık Salı

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Fatih

9:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Ferizler
Yukarıkırıklar
Üçtepe
Pireveliler
Paşaköy
Örenli
Kurtuluş
Mahmudiye
Kaleardı
Hamzalısüleymaniye
Gökçeyurt
Doğancı
Çürükbağlar
Çitköy
Çaltıkoru
Avunduruk
Ahmetbeyler
Yukarıada
Yortanlı
Topallar
Tırmanlar
Sarıcaoğlu
Oruşlar
Kırcalar
Katrancı
Karalar
İneşir
İkizler
Halilağalar
Dereköy Hacılar
Gültepe
Eğiller
Dereköy
Çobanlar
Çeltikçi
Akçenger
Ayaskent

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Aralık Salı

12:00 - 14:00
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa

10:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Yahşibey

10:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Mustafa Kemal Paşa
Çamlı
Küçükkaya

9:00 - 12:00
KARABAĞLAR / İZMİR
İhsan Alyanak

10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Damlacık

İzmir’de elektrik kesintisi 3 Aralık Salı

9:15 - 15:15
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Dolaylar
Çağlayan

10:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Halkapınar
Hasançavuşlar
Kurşak
Çayırlı

10:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Göllüce

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