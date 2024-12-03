İzmir’de elektrik kesintisi 3 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 3 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...