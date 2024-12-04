Başkan yardımcısına silahlı saldırı

MENDERES Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, makam odasını silahla bastığı öne sürülen Yakup T. ile kuzeni Halil K. tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Sönmez'in bir gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşandığı bildirildi.

Eski belediye başkanı Erkan Özkan

İki kişinin gözaltına alındığı olayda Yakup T.'nin eski belediye başkanı Erkan Özkan döneminde imar barışından faydalanarak oteli için aldığı yapı ruhsatının iptal edildiği öğrenildi.

Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez

HASTANEDE ZİYARET

DAHA önce de belediyedeki İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen bacağından silahla vurulmuştu

Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in makam odasında meydana gelen olay dün öğlen saatlerinde yaşandı.

Menderes Belediyesi eski Başkanı Erkan Özkan döneminde imar barışından faydalanarak oteli için aldığı yapı ruhsatının iptal edilip, kendisinden 250 bin dolar rüşvet istendiği gerekçesi ile şikayette bulunan Yakup T, iddiaya göre yeniden ruhsat başvurusu için başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez ile görüşmek istedi. Çıkan tartışmada Sönmez darp edildi.

İzmir Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaparak, iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Sönmez'i hastanede ziyaret eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yardımcısına yapılan saldırıyı kınadığını söyledi.