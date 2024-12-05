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Haberler İzmir Uyuşturucuyu hayvan damında sattılar

Uyuşturucuyu hayvan damında sattılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda hayvan damında uyuşturucu satan 3 zehir taciri, belirlenen adreste yapılan operasyonla yakalandı.

İHA
Uyuşturucuyu hayvan damında sattılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çevre ilçelerden uyuşturucu madde temin edip bir hayvan damında ticaretini yapan Y.A., C.B. ve Ö.O.'yu takibe aldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon gerçekleştiren ekipler tarafından yapılan aramada, satışa hazır halde metamfetamin maddesi, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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