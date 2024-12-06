İzmir’de elektrik kesintisi 6 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 6 Aralık Cuma İzmir'de yaşanacak kesintinin detayları...
17:00 - 23:00
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet
17:00 - 23:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Göksu
13:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik
9:00 - 11:00
MENEMEN / İZMİR
Görece
Süleymanlı
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hamam
Çayır
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik
9:00 - 11:00
MENEMEN / İZMİR
Görece
Süleymanlı
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hamam
Çayır