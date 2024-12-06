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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 6 Aralık Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 6 Aralık Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 6 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 6 Aralık Cuma İzmir'de yaşanacak kesintinin detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 6 Aralık Cuma

17:00 - 23:00
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet

17:00 - 23:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Göksu

13:00 - 14:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik

9:00 - 11:00
MENEMEN / İZMİR
Görece
Süleymanlı

İzmir’de elektrik kesintisi 6 Aralık Cuma

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hamam
Çayır

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik

9:00 - 11:00
MENEMEN / İZMİR
Görece
Süleymanlı

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hamam
Çayır

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