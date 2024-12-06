İzmir’de elektrik kesintisi 6 Aralık Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. İzmir'de de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 6 Aralık Cuma İzmir'de yaşanacak kesintinin detayları...