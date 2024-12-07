İzmir’deki ’makas’ cinayetinde gerekçeli karar açıklandı: Kazaya sebebiyet vereceğini öngördü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde 4'ü aynı aileden 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak'a (19), 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan verilen 18 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme heyeti, aracıyla makas atan sanığın kazaya sebebiyet verebileceğini öngördüğünü ancak buna karşın kontrolsüz şekilde aracı kullanmaya devam ederek, bilinçli taksir ile hareket ettiğine hükmetti.

Kaza, geçen yıl 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında Kısık Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü Özcan Özer, aracındaki Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi. Özer yönetimindeki otomobilde bulunan Seren Öner, Hatice Beren Öner, Ayaz Efe Kazaker, Deniz Kazaker, Doğa Kazaker, Yiğit Özer ve Çiçek Akba, minibüsteki yolcular Mete Akba, Hatice Kama, Fatma Tüntanır, Belgin Harzadın, Hıdır Kama, Chen Tseng, Erdem Çeven, Azra Çeven, Esra Tarkan, Hüsniye Ayşe Maraş, Kuzey Kalabak, Cehn Chingi Ju ve Sacide Karaca yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.