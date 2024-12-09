İzmir’de elektrik kesintisi 9 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün kentte etkili olacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 9 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
13:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Doğancılar
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
10:30 - 16:30
KİRAZ / İZMİR
Çatak
Çanakçı
Uzunköy
Yeşildere
Veliler
Suludere
Saçlı
Pınarbaşı
Ovacık
Kırköy
İstiklal
Karabağ
Hisar
Gedik
Emenler
Dokuzlar
Ceritler
10:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
13:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ
9:00 - 13:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Turan
Hisarlık
13:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Demirci