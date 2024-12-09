İzmir’de neşeli festival

2025 yılına sayılı günler kala İzmirlileri Kültürpark'ta buluşturacak festivalin açılışı yapıldı. Bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan açılış töreni konser ve gösterilerle devam etti. Festival kapsamında 40 uluslararası firmanın yanı sıra üretici, işletmeci ve esnaf stant açtı. Pakistan Pavyonu'nda Turgut Pura Vakfı Seramik Atölyesi kuruldu. Pop Orkestrası ile Armoni Bandosu konser verdi. Öte yandan Kültürpark Lozan Kapısı'ndan itibaren ziyaretçileri dev bir yılbaşı ağacı karşılıyor.

İzmirliler için hazırlanan rengarenk ve coşku dolu festival 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Festival alanında kurulacak sahne İzmirli amatör müzik ve gösteri gruplarına, okullara, derneklere açık durumda. Ahşap sahnede her gün 13.00- 22.00 saatleri arasında etkinlik yapılacak. Festivalde yılbaşı tatlarından uluslararası mutfaklara uzanan bir yelpazede lezzetler, ziyaretçilerin damak zevkine hitap edecek şekilde planlandı. Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçinin beklendiği festivalin gelenekselleşmesi ve önümüzdeki yıllarda yabancı turistlerin de uğrak noktalarından biri olması hedefleniyor.