Sanığa iyi hal indirimine isyan

CİNAYET gibi kazada oğlunu kaybeden acılı baba, sanığa verilen cezayı az bularak tepki gösterdi.

17 yaşındaki Onur Yılmaz, 9 Eylül 2023'te meydana gelen motosiklet kazasında öldü.

İzmir Tire'de, oğlu Onur Yılmaz'ı (17) motosiklet kazasında kaybeden acılı baba Mehmet Yılmaz'ın başlattığı hukuk mücadelesinde, mahkeme kararını verdi.

5 yıl hapis cezasına çarptırılan sürücü Mustafa G.'nin cezası, iyi halden 4 yıl 2 aya indirildi.

Sanığın cezasında iyi hal indirimi yapılmasına tepsi gösteren acılı baba Mehmet Yılmaz, "Başlattığımız hukuk mücadelesinde Yeni Asır hep yanımızda oldu" diye konuştu.

BABASI KARARA İTİRAZ ETTİ

SANIĞIN taksirle 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaranmasına sebebiyet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirten acılı baba Mehmet Yılmaz, "Cinayet gibi kazada oğlumu kaybettim. Sanığa verilen cezayı az buluyorum. Mahkemenin iyi hal indirimine anlam veremiyorum. Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunduk" dedi.