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Haberler İzmir Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! İzmir'deki korkunç olayda yasak aşk detayı

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! İzmir'deki korkunç olayda yasak aşk detayı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Sevgilisinin cesediyle karakola giden Erdinç Ballıkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eda Kuş'un intihar etmediği ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken hem Ballıkaya'nın hem de Kuş'un evli olduğu öğrenildi.

CEYHAN TORLAK
Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! İzmir’deki korkunç olayda yasak aşk detayı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç Ballıkaya (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erdinç Ballıkaya ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! İzmir’deki korkunç olayda yasak aşk detayı

SİLAH BALLIKAYA'YA AİT
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede Eda Kuş'un ölümüne neden olan silahın Erdinç Ballıkaya'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Ballıkaya'nın araçta tartıştığı sevgilisi Kuş'u direk ateş ederek ya da arbede sırasında vurduğu tespit edildi. Olayın cinayet olması nedeniyle Ballıkaya'nın tutuklandığı öğrenildi.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! İzmir’deki korkunç olayda yasak aşk detayı

DARP EDİLMİŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ
Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi.

Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! İzmir’deki korkunç olayda yasak aşk detayı

1 çocuk annesi Eda Kuş'un resmi olarak evli olduğu, eşinden ayrı yaşadığı, Erdinç Ballıkaya'nın da resmi evli olduğu, eşinden boşanmadığı için zaman zaman bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı bildirildi.

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