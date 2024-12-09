Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! İzmir’deki korkunç olayda yasak aşk detayı

SİLAH BALLIKAYA'YA AİT

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede Eda Kuş'un ölümüne neden olan silahın Erdinç Ballıkaya'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Ballıkaya'nın araçta tartıştığı sevgilisi Kuş'u direk ateş ederek ya da arbede sırasında vurduğu tespit edildi. Olayın cinayet olması nedeniyle Ballıkaya'nın tutuklandığı öğrenildi.