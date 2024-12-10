İzmir’de elektrik kesintisi 10 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 10 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
17:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Kazım Dirik
10:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Çiftçigediği
Kızılcaova
Arıkbaşı
12:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan
Üniversite
13:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir
10:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik
9:45 - 15:45
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Beyazıtlar
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Dirmil