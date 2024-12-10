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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 10 Aralık Salı

İzmir'de elektrik kesintisi 10 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintieri duyurdu. İşte 10 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 10 Aralık Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte 10 Aralık Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Aralık Salı

17:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Kazım Dirik

10:00 - 13:00
BAYINDIR / İZMİR
Çiftçigediği
Kızılcaova
Arıkbaşı

12:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene

10:00 - 16:00
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan
Üniversite

13:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ataşehir

İzmir’de elektrik kesintisi 10 Aralık Salı

10:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İnecik

9:45 - 15:45
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Beyazıtlar

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Dirmil

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