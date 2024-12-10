Pilot olmak isteyen Yağmur’un ilk uçuşu

İZMİR'DE babasının iş kıyafetleriyle mutfakta kendilerine yemek hazırlarken görüntüsünü çeken ve "Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum" ifadeleriyle hayalini anlatan 10 yaşındaki Yağmur Su Kale, ilk kez uçağa bindi. İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında izlediği Türk Yıldızları gösterisinden etkilenerek pilot olma hayalini kuran Yağmur Su, AJet'in davetiyle VF3065 sefer sayılı uçakla İzmir'den İstanbul'a yolculuk yaptı. Uçağa bineceği için gece heyecandan uyuyamayan Yağmur Su, kardeşi Yusuf ve babası İbrahim Kale ile birlikte el ele tutuşarak ilk uçuş heyecanını yaşadı.