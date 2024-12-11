İzmir’deki göçmen faciasında ölü sayısı 3 oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 6 Aralık günü saat 22.53'te Seferihisar ilçesi açıklarında su alan bir lastik bottaki mültecilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi gönderildi. Ekipler, batmak üzere olan lastik bottaki 21 ve denize düşen 3 kaçak göçmeni kurtardı. Bölgeye takviye olarak 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 helikopter gönderildi. Çalışmalarda 1 mülteci daha deniz yüzeyinde tespit edilip kurtarıldı. Kayıp 5 kişi için ise hava, deniz ve karadan arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Aramaların 4'üncü gününde, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Azmak Koyu mevkiinde, kıyıya vuran 2 kişinin cansız bedeni buldu. Yapılan incelemede kıyıya vuran cesetlerin batan lastik bottaki mültecilere ait olduğu tespit edilirken, bugün saat 13.10 sıralarında Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkiinde sahil kıyısında 1 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada ölen göçmen sayısı 3'e yükselirken, kayıp 2 göçmeni arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.