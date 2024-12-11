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Haberler İzmir Türkiye'nin en iyi yemekleri arasında ilk sıralarda! İzmir'in meşhur Tire Köftesi nasıl yapılır?

Türkiye'nin en iyi yemekleri arasında ilk sıralarda! İzmir'in meşhur Tire Köftesi nasıl yapılır?

Türkiye'nin en beğenilen 20 yemeği belli oldu. Listenin üçüncü sırasında yer alan İzmir'in meşhur Tire Köftesi iştahları kabartıyor. Peki Tire Köftesi nasıl yapılır? Tire Köftesinde kullanılan malzemeler neler? İşte Tire Köftesinin en kolay yapılış tarifi ve püf noktaları...

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin en iyi yemekleri arasında ilk sıralarda! İzmir’in meşhur Tire Köftesi nasıl yapılır?

Tire Köftesi, İzmir mutfağının en meşhur lezzetlerinden biridir. Türkiye'nin en beğenilen yemekleri arasında listenin en başlarında yer alan Tire Köftesinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte İzmir Tire Köftesi tarifi...

Türkiye’nin en iyi yemekleri arasında ilk sıralarda! İzmir’in meşhur Tire Köftesi nasıl yapılır?

Kıyma ve tırnak pide ile hazırlanan tire köfte, domates sos eşliğinde sunulur. Yapımında fazla baharat kullanılmadığı için, mideyi rahatsız etmez. Yapması ve yemesi bu kadar keyifli olan tire köftesi için malzemeleriniz hazırsa tarifin detayları aşağıda...

Türkiye’nin en iyi yemekleri arasında ilk sıralarda! İzmir’in meşhur Tire Köftesi nasıl yapılır?

MALZEMELER

Köfte için:

500 gr orta yağlı kıyma
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

Türkiye’nin en iyi yemekleri arasında ilk sıralarda! İzmir’in meşhur Tire Köftesi nasıl yapılır?

Domates sosu için:

4 adet domates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı tereyağı

Türkiye’nin en iyi yemekleri arasında ilk sıralarda! İzmir’in meşhur Tire Köftesi nasıl yapılır?

MEŞHUR İZMİR TİRE KÖFTESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kıymayı tuzla birlikte çiğ köfte yoğurur gibi uzun süre yoğurun.
4 adet ince tahta şişi folyoyla birleştirip mandalina büyüklüğünde koparttığınız köfteleri şişe dizin.
Bu şekilde bütün köfteyi hazırlayın. Biraz dinlensin. Bu arada sosu hazırlayın.
Domates sosunuz varsa onu kullanabilirsiniz.
Yoksa 4 adet domatesi küp küp doğrayın yumuşayana kadar tava da pişirin.

Türkiye’nin en iyi yemekleri arasında ilk sıralarda! İzmir’in meşhur Tire Köftesi nasıl yapılır?

Dinlenen köfteleri ızgara da ya da tavada yarı pişirme yapın.
Yarı pişen köfteleri şişten çıkarın.
Tereyağ eklediğiniz tavaya şişten çıkardığımız köfteleri koyun ve bu şekilde de pişirin.
Tırnak pideleri üzerine domates sosunu dökün üzerine köfteleri koyup kalan yağdan dökün yanına yoğurt ve domates ile sıcak sıcak servis yapın.

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