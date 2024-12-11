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Haberler İzmir Whatsapp grubunda polise hakaret eden iki zanlı paketlendi

Whatsapp grubunda polise hakaret eden iki zanlı paketlendi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kendisine yazılan trafik cezasını WhatsApp grubunda paylaşıp, 'Gelene geçene saplıyorlar, aç k…r' yazan C.Y. ile 'Bazen ölüyorlar ama üzüleyim mi' yazan Y.A., polis tarafından gözaltına alındı. Polise hakaret eden C.Y. ve Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Whatsapp grubunda polise hakaret eden iki zanlı paketlendi

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir WhatsApp grubunda kendisine yazılan trafik cezasını paylaşıp, 'Gelene geçene saplıyorlar, aç k…r' yazan C.Y. ile kendisine geçmiş olsun deyip, 'Bazen ölüyorlar ama üzüleyim mi' cevabını veren Y.A.'nın yakalamak için dün harekete geçti.

Ekipler, C.Y. ve Y.A.'yı dün ilçede gözaltına alındı. Polise hakaret etmekle suçlanan C.Y. ve Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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