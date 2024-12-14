İzmir’den dünyaya drone motoru ihracatı

İzmir'de 50 yıllık tecrübesiyle elektrik motorları üretimi yapan bir firma, kurduğu özel bir birimle sıfırdan drone motorları üretmeye başladı. Pazara hızlı giren firma, kısa bir süre olmasına rağmen Amerika ile çalışmaya başlarken, üretimin daha da artırılması planlanıyor. İzmir'in Bornova ilçesinde, 1973 yılında kurulan ve genelde elektrik motorları üreten bir şirket, yüzde 100 yerli ve milli drone motorları üretimiyle Türkiye'nin öncüleri arasında yer alıyor. Yarım asırlık tecrübesini kullanan ve bu konuda alt yapısını hazırlayan firma, fabrika içerisinde özel bir drone birimi kurdu.

STRATEJİK ÖNEM

SATIŞ Direktörü ve Makine Mühendisi Ahmet Taner, "Dronelerin stratejik bir önem kazandığını gördük. Bütün dünyada bu drone motorları için tek kaynak Çin. Özellikle Amerika tarafında da, Avrupa tarafında da Çin'den tedarike bir uzaklaşma trendi görüyoruz. Şu an fabrikamızda, günde yaklaşık 20-40 adet arası motor imal ediliyor. Amerika'da bir müşterimiz var. Kendileri özelikle Çin haricinde, herhangi bir ülkeden gelen motorlarla çok ilgililer" dedi.