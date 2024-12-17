Huzurevinde dehşet

İzmir'de 15 yıldır Narlıdere'de bir huzurevinde kalan iki çocuk, üç torun sahibi 80 yaşındaki emekli hemşire Hüsniye Aktaş akıl almaz kaza sonrası yaşamını feci şekilde hayatını kaybetti. Eşi ile birlikte kalmaya başladığı huzurevinde eşinin ölümünden sonra da kalmaya devam eden emekli hemşire Hüsniye Aktaş'ın odasına kontrolsüz şekilde verilen sıcak su nedeniyle kalorifer boruları patladı. Patlamanın etkisi ile ne olduğunu anlayamayan talihsiz kadın yataktan kalktı.

'BU NASIL BİR ÖLÜM!'

Aktaş, yerlerin ıslanması nedeniyle ayağının kayması sonucu, borulardan fışkıran kaynar suyun içine düşerek ağır yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Aktaş, hastanede yanık yoğun bakım bulunmadığı gerekçesiyle Bayraklı'da bulunan Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Aktaş, burada yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ankara'da inşaat mühendisi olan oğlu Ahmet Aktaş ise apar topar geldiği İzmir'de annesini son yoluğuna uğurladı.

"Bu nasıl bir ölüm!" diyerek tepki gösteren oğlu Ahmet Aktaş ise huzurevi yönetimi ve görevlilere dava açtı. YENİ ASIR'a konuşan evlat Ahmet Aktaş "Başka Hüsniye Aktaş'lar ölmesin diye dava açıyorum. Kim suçluysa cezasını çeksin" diye konuştu.

BU İLK DEĞİL

UZUN süredir huzurevinde kalan isminin açıklanmasını istemeyen H.M. isimli vatandaş, ölüm olayına çok üzüldüklerini ancak tesisat sisteminin çok eski olması ve yenilenmemesi sebebiyle kalorifer sistemindeki boru patlamasının ilk defa yaşanmadığını dile getirdiler. Huzurevinde hiç bir personelin layığıyla görev yapmadığını ve savsakladığını ileri süren H.M. Bizim sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı dinleyecek bir makam bulamıyor ve kimseye anlatamıyoruz. Çünkü biz huzurevi sakinlerini dinleyen birisi yok" dedi.