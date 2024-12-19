İzmir’de FETÖ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, kent merkezi ile Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde kayıt bulunan şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.